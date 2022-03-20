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Уайт заявил, что UFC точно проведёт турнир во Франции в 2022-м

Уайт заявил, что UFC точно проведёт турнир во Франции в 2022-м
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Президент UFC Дана Уайт сообщил о том, что он готов проводить больше мероприятий за рубежом, и Франция является одним из ведущих кандидатов.

«Я могу сказать вам следующее: мы обязательно проведем бой во Франции в этом году», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 204.

Были некоторые предположения, что UFC может провести бой за титул чемпиона в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилом Ганом во Франции, но промоушен и Уайт в итоге перенесли это событие в Анахайм, штат Калифорния, на UFC 270.

Напомним, UFC никогда не проводила турниров во Франции, несмотря на множество других европейских кардов.

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