Джо Роган раскритиковал Уилла Смита за инцидент с Крисом Роком на «Оскаре-2022»

Комментатор UFC Джо Роган высказался о скандале с участием актёров Уилла Смита и Криса Рока, произошедшем на церемонии вручения наград «Оскар-2022».
«Я думаю, что это было проявлением слабости. Крис Рок никого не оскорбил, это просто была безобидная шутка о причёске с отсылкой к фильму, где главная героиня обрила голову. Идея, согласно которой это была справедливая расплата, не лезет ни в какие ворота. Что злого было в этой шутке? Что оскорбительного? Уилл Смит продемонстрировал слабость. Он действовал импульсивно и невероятно глупо», — приводит слова Джо Рогана MMAJunkie.
Напомним, Уилл Смит оскорбился шуткой Криса Рока о его жене. Рок назвал женщину «солдатом Джейн», намекнув на обритую голову Джады Пинкетт-Смит, которая напомнила ему о героине из фильма 90-х годов. Однако Джада страдает от алопеции, из-за чего ей и пришлось обрить голову.
Уилл Смит после этой шутки поднялся на сцену и сильно ударил Рока ладонью по лицу. После чего Смит выкрикнул: «Не упоминай имя моей жены своим чёртовым ртом!»
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