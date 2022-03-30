Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган раскритиковал Уилла Смита за инцидент с Крисом Роком на «Оскаре-2022»

Джо Роган раскритиковал Уилла Смита за инцидент с Крисом Роком на «Оскаре-2022»
Комментарии

Комментатор UFC Джо Роган высказался о скандале с участием актёров Уилла Смита и Криса Рока, произошедшем на церемонии вручения наград «Оскар-2022».

«Я думаю, что это было проявлением слабости. Крис Рок никого не оскорбил, это просто была безобидная шутка о причёске с отсылкой к фильму, где главная героиня обрила голову. Идея, согласно которой это была справедливая расплата, не лезет ни в какие ворота. Что злого было в этой шутке? Что оскорбительного? Уилл Смит продемонстрировал слабость. Он действовал импульсивно и невероятно глупо», — приводит слова Джо Рогана MMAJunkie.

Напомним, Уилл Смит оскорбился шуткой Криса Рока о его жене. Рок назвал женщину «солдатом Джейн», намекнув на обритую голову Джады Пинкетт-Смит, которая напомнила ему о героине из фильма 90-х годов. Однако Джада страдает от алопеции, из-за чего ей и пришлось обрить голову.

Уилл Смит после этой шутки поднялся на сцену и сильно ударил Рока ладонью по лицу. После чего Смит выкрикнул: «Не упоминай имя моей жены своим чёртовым ртом!»

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Оскар» Уилла Смита за роль отца сестёр Уильямс и шикарные наряды Серены и Винус «Оскар» Уилла Смита за роль отца сестёр Уильямс и шикарные наряды Серены и Винус
Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC •••

Заглавное фото: Stacy Revere/Getty Images

Источник: MMAJunkie

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022