Алджэмейн Стерлинг: Ян дерётся грязно — дёргает парней за волосы и тычет в глаз пальцами

Американский боец UFC чемпион промоушена в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг ответил на претензию временного чемпиона лиги Петра Яна. Ранее российский временный чемпион опубликовал отрывок первого боя с ударом Стерлинга по затылку и назвал американца лицемерным.
«Он был в движении, когда я бил хаммерфист. Я нанёс два хаммерфиста – один получился чистым, а на втором он подвинулся. Судья предупредил меня. Конечно, когда ты движешься, всё становится непредсказуемым, но в то же время ты по-прежнему несёшь ответственность за то, куда наносишь удары. Есть много боёв, где он дёргает парней за волосы, тычет в глаз пальцами. Он пробил запрещённый удар в поединке с Магомедом Магомедовым. Он дерётся грязно. Это кулачный бой, ты должен контролировать себя как профессионал, потому что это то, на что мы подписываемся. Надеюсь, в этот раз не будет тычков в глаз, хаммерфистов в затылок и нелегальных ударов», – сказал Стерлинг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Нарижному.
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