Экс-чемпион UFC: Андерсон колотил этого парня

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар поделился впечатлениями о бое между Немковым и Андерсоном.
«Андерсон колотил этого парня», — написал Эдгар в своём «твиттере».
Напомним, в ночь на 16 апреля мск на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходил турнир Bellator 277. В рамках основного карда представитель России Вадим Немков встретился с американцем Кори Андерсоном.
Бой был приостановлен досрочно после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.
В рамках основного карда в главном бою представитель Бразилии Патрисио Фрейре встретился с американцем Эй-Джей Макки.
Бой продлился все пять раундов. Победу единогласным решением судей отдали Фрейре (49-46, 48-47, 48-47).
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