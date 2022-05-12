Костя Цзю прокомментировал победу сына Никиты в поединке с Мэйсоном Смитом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о победе своего сына Никиты в поединке с Мэйсоном Смитом.



«Испытываю гордость за сына. Он провёл бой хорошо. С ошибками, но без этого никак, он ещё учится. Тем не менее результат достигнут. Бои в России? Пока ничего не известно. Он должен был закончить этот бой, а потом думать о следующих», — приводит слова Цзю-старшего «Спорт-экспресс».



Бой прошёл на турнире в австралийском городе Ньюкасл. В прошлый раз сын Кости Цзю выступал в начале марта. Тогда он победил Аарона Стала нокаутом во втором раунде. Бой прошёл 3 марта на арене Brisbane Convention and Exhibition Centre в Южном Брисбене, Квинсленд, Австралия.



Стоит отметить, что для Мэйсона Смита это поражение стало первым в карьере. Ранее на его счету было 5 побед.