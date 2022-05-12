Костя Цзю прокомментировал победу сына Никиты в поединке с Мэйсоном Смитом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о победе своего сына Никиты в поединке с Мэйсоном Смитом.
«Испытываю гордость за сына. Он провёл бой хорошо. С ошибками, но без этого никак, он ещё учится. Тем не менее результат достигнут. Бои в России? Пока ничего не известно. Он должен был закончить этот бой, а потом думать о следующих», — приводит слова Цзю-старшего «Спорт-экспресс».
Бой прошёл на турнире в австралийском городе Ньюкасл. В прошлый раз сын Кости Цзю выступал в начале марта. Тогда он победил Аарона Стала нокаутом во втором раунде. Бой прошёл 3 марта на арене Brisbane Convention and Exhibition Centre в Южном Брисбене, Квинсленд, Австралия.
Стоит отметить, что для Мэйсона Смита это поражение стало первым в карьере. Ранее на его счету было 5 побед.
- 12 мая 2022
-
00:44
- 11 мая 2022
-
23:54
-
22:46
-
21:50
-
20:54
-
19:43
-
18:57
-
17:25
-
16:09
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:22
-
15:18
-
14:30
-
14:11
-
13:33
-
12:40
-
11:16
-
10:52
-
10:11
-
09:10
-
06:26
-
02:33
-
00:21
- 10 мая 2022
-
23:51
-
23:09
-
22:11
-
21:22
-
21:12
-
20:38
-
20:04
-
19:10
-
18:19
-
17:36