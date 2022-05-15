Сергей Ковалёв победил Тервела Пулева единогласным решением

В ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встречались россиянин Сергей Ковалёв и Тервел Пулев из Болгарии. По итогам поединка, продлившегося 10 раундов, победу единогласным решением судей праздновал Ковалёв.



В общей сложности Ковалёв провёл 40 боёв. Он одержал победу в 35 поединках, четыре раза уступил, а один бой был признан ничейным.



Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Перед этим он одержал 16 побед (13 – нокаутом).



Ранее на турнире американский боксёр первого среднего веса Джермелл Чарло в десятираундовом поединке нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо, став первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

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