Российский боец ММА Асхаб Магомедов задержан по обвинению в вымогательстве. Видео

Боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. Об этом информирует издание «Известия».



По сведениям источника, инцидент случился в октябре 2021 года. Сообщается, что сотрудники полиции обнаружили Магомедова в номере «AZIMUT Отель Олимпик Москва». Предполагается, что Магомедов требовал деньги за нераспространение информации, позорящей школьника и его родственников. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ. В случае, если вина Асхаба будет доказана, он может получить срок в виде лишения свободы до семи лет.



Напомним, ранее сообщалось, что Магомедов на парковке едва не устроил драку с сотрудниками службы безопасности. Позже он заявил, что конфликта с ними у него на самом деле не было.

Задержание Асхаба Магомедова: