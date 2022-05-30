Стерлинг раскритиковал Чендлера, который поддержал главу UFC в вопросе гонораров бойцов

Американский боец ММА, чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг подверг критике соотечественника Майкла Чендлера. Ранее Чендлер заявил, что бойцы ММА получают хорошие гонорары в UFC, а критика в адрес президента организации необоснованна. Чендлер отметил, что для больших доходов глава UFC Дана Уайт «не спал 10 тыс. ночей».
«Чендлер, ты тренируешься фактически с рождения. А что насчёт твоих бессонных ночей? Весогонки? А о других бойцах и их подготовке? Нельзя говорить, что мы только тренируемся и спим. У многих из нас есть вторая работа. У меня была вторая работа до тех пор, пока я не победил Аугусто Мендеша.
Когда я пришёл в UFC, мне платили $ 8 тыс. за бой и ещё $ 8 тыс. за победу. И это ещё до выплаты налогов и расходов на поездку, тренировки, еду и т.д.
К тому же нужно заплатить тренерам. 5% Рэю Лонго, 5% Мэтту Серра и 10% менеджерам. А затем ещё и налоги. Далее мне платили $ 10 тыс. + $ 10 тыс. за победу, $ 12 тыс. + $ 12 тыс. А затем и 14+14. Просто посчитайте. Когда я работал тренером на Лонг-Айленде, то зарабатывал от $ 56 тыс., а также у меня были всякие пособия, пенсия и тому подобное. И теперь сопоставьте это со словами Чендлера. Он совсем не ценит бойцов», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.
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