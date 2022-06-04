Тактаров будет секундировать Волкова в поединке с Розенстрайком

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров отметил, что будет находиться в углу российского бойца Александра Волкова во время его боя с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56.



«Доброе утро всем, Олег Тактаров из Вегаса. Сегодня два боя, Ринат и Алекс Волков. Думаю, что всё будет хорошо, ребята в порядке. Главное – верить в наших, всё будет замечательно», — сказал Олег Тактаров на видео, опубликованном в социальных сетях UFC.



Примечательно, что в турнире принимают участие три россиянина — Ринат Фахретдинов, Александр Волков и Мовсар Евлоев.



Бой Волкова и Розенстрайка станет главным на турнире. Волков в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в ночь с 19 на 20 марта. Соперником Волкова был британец Том Аспиналл. Бой завершился победой британца в первом раунде сабмишеном.



Всего на счету Волкова 34 победы и 10 поражений в смешанных единоборствах.



Розенстрайк в последнем поединке уступил Кёртису Блэйдсу единогласным решением судей. Бой состоялся на турнире UFC 266 в сентябре 2021 года. Всего на его счету 12 побед и три поражения.