«Это будет медицинская процедура, и я буду лучшим хирургом». Енджейчик — о реванше с Вейли

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик поделилась мыслями о реванше с представительницей Китая Чжан Вейли.
«Когда я была чемпионкой UFC, я очень часто дралась. Я действительно была очень активна. Одной из причин, по которой я решила взять более длительный перерыв, было желание посвятить больше времени себе. Ведь у нас нет баланса между личной и спортивной жизнью. Долгое время болельщики не могли приходить на арену, а для меня без фанатов не существует спорта. Сейчас я счастлива, что могу выступать перед многими и многими фанатами.
Полагаю, что после нашего первого боя Чжан уже не та. Конечно, я тогда проиграла, но она уже не та, хотя по-прежнему одна из самых опасных в этом дивизионе. Это будет адский бой, это будет медицинская процедура, и я буду лучшим хирургом: выберу правильные инструменты и использую их в нужное время», — приводит слова Енджейчик MMAJunkie.
Первый поединок между Вейли и Енджейчик состоялся в марте 2022 года. Бой продлился все пять раундов, и судьи отдали победу китайской спортсменке. Президент UFC Дана Уайт назвал этот бой одним из величайших в истории.
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