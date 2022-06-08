Енджейчик: я оставила много слёз, пота и крови при подготовке к реваншу с Чжан

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик рассказала, как она готовилась к поединку с представительницей Китая Чжан Вейли, который состоится в субботу на турнире UFC 275.
«Нет большой разницы между подготовкой к трём или пяти раундам. Люди говорят, что у меня будет лёгкий бой – что это значит? Бой остаётся боем – это вишенка на вершине торта. Готовиться тяжело, подготовка шла много недель, но некоторые люди этого не понимают. Я тренировалась к этому бою в American Top Team четыре месяца. В октябре прошлого года я решила вернуться, и тренировки стали ещё важнее, потому что у меня был длинный перерыв. Можете представить, как много стараний, самопожертвований, слёз, пота и крови я оставила в этом лагере. Я в лучшей форме, но всё решит одна ночь. Верю, что буду чувствовать себя отлично – я готова ко всему», — сказала Енджейчик во время медиадня перед турниром UFC 275.
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