Енджейчик: Уайт сказал, что победитель боя с Чжан подерётся за пояс? Я не удивлена

Польская спортсменка Йоанна Енджейчик поделилась мыслями о предстоящем поединке с китаянкой Вейли Чжан, который состоится 12 июня на турнире UFC 275.



«Она одна из лучших, она была чемпионкой. После двух поражений она доказывает, что остаётся одной из лучших и самых жёстких в этом дивизионе. Многие говорят о других девушках, которые претендуют на титул. Но есть девушки, а есть мы – я, Вейли, Роуз. Мы всегда на вершине. Так работает бизнес – он не строится на скучных или простых боях. Я счастлива снова получить бой года.



Дана Уайт сказал, что победитель подерётся за пояс? Я не удивлена, я знала об этом с прошлого боя. Я буду следующей после победы в этом поединке. Мы обе заслуживаем. Удивительно, что случилось в поединке Роуз и Карлы, но что есть, то есть», — сказала Енджейчик во время медиадня перед турниром UFC 275.