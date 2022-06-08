Енджейчик: Уайт сказал, что победитель боя с Чжан подерётся за пояс? Я не удивлена

Польская спортсменка Йоанна Енджейчик поделилась мыслями о предстоящем поединке с китаянкой Вейли Чжан, который состоится 12 июня на турнире UFC 275.
«Она одна из лучших, она была чемпионкой. После двух поражений она доказывает, что остаётся одной из лучших и самых жёстких в этом дивизионе. Многие говорят о других девушках, которые претендуют на титул. Но есть девушки, а есть мы – я, Вейли, Роуз. Мы всегда на вершине. Так работает бизнес – он не строится на скучных или простых боях. Я счастлива снова получить бой года.
Дана Уайт сказал, что победитель подерётся за пояс? Я не удивлена, я знала об этом с прошлого боя. Я буду следующей после победы в этом поединке. Мы обе заслуживаем. Удивительно, что случилось в поединке Роуз и Карлы, но что есть, то есть», — сказала Енджейчик во время медиадня перед турниром UFC 275.
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