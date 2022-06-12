«Я устала, я ухожу». Йоанна Енджейчик завершила карьеру
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Польская спортсменка Йоанна Енджейчик объявила о завершении профессиональной карьеры.
«Я горжусь собой, я на протяжении пяти месяцев выкладывалась на сто процентов. Она поразила меня своим бэкфистом. Очень хороший удар. Я готовилась к тяжёлому бою. Понимаю, что она очень сильная. Я благодарю команду АТТ, моих тренеров, менеджера, семью. Я люблю эту лигу, всем спасибо», — эмоционально высказалась Йоанна после поражения от Вейли Чжан.
В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходит турнир UFC 275. В основном карде завершился бой между китайской спортсменкой Чжан Вэйли и её соперницей из Польши Иоанной Енджейчик. Победу одержала китаянка. На третьей минуте второго раунда Енджейчмк проиграла нокаутом.
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