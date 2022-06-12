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Сехудо: Чжан Вэйли не остановится, пока не вернёт пояс

Сехудо: Чжан Вэйли не остановится, пока не вернёт пояс
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился эмоциями после боя Чжан Вэйли с Иоанной Енджейчик.

«Чжан Вэйли! Она не остановится, пока не вернёт пояс. Лучший соломенный вес в мире», – написал Сехудо в социальной сети.

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходит турнир UFC 275. В основном карде завершился бой между китайской спортсменкой Чжан Вэйли и её соперницей из Польши Иоанной Енджейчик. Победу одержала китаянка.

На третьей минуте второго раунда Енджейчмк проиграла нокаутом. Следует отдать должное Енджейчик, которая билась до последнего во втором раунде. Но Чжан буквально деклассировала полячку и вырубила шикарным бэкфистом.

Главным событием бойцовского вечера станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.

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