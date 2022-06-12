Порье обратился к Енджейчик после её поражения на турнире UFC

Известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье разместил новый пост в своих социальных сетях, где подбодрил представительницу Польши Йоанну Енджейчик после её поражения в поединке с китаянкой Чжан Вейли.



«Спасибо, Йоанна. Ты чемпионка и легенда», — написал Порье.



Енджейчик и Вейли встречались на турнире по смешанным единоборствам UFC 275, который состоялся в ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре. Вейли одержала победу нокаутом во втором раунде.



В главном событии спортивного шоу бой проводили чемпион в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра и чешский претендент Иржи Прохазка. Победу в этом противостоянии добыл Прохазка, использовав удушающий приём в пятом раунде.

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