Чемпион UFC Усман отреагировал на решение Енджейчик завершить карьеру

Чемпион UFC в полусреднем весе, американец Камару Усман, разместил новый пост в своих социальных сетях, где обратился к польской спортсменке Йоанне Енджейчик.



«Поздравляю, Йоанна, с завершением карьеры», — написал Усман, добавив хештег «чемпион навсегда» .

Напомним, Енджейчик последний бой проводила в ночь с 11 на 12 июня мск, когда в Сингапуре на турнире UFC 275 встречалась с китайской спортсменкой Чжан Вейли. Победу в этом противостоянии одержала китаянка. На третьей минуте второго раунда Енджейчик проиграла нокаутом. После боя Йоанна призналась, что намерена завершить карьеру.



Ранее Енджейчик подбодрил известный американский боец смешанных единоборств Дастин Порье.

Самые тяжёлые травмы в ММА: