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Оскар де ла Хойя принял решение о продаже своей промоутерской компании

Оскар де ла Хойя принял решение о продаже своей промоутерской компании
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Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя принял решение продать свою промоутерскую компанию Golden Boy Promotions. Об этом он рассказал в своих социальных сетях, разместив соответствующий пост. О причине такого решения Оскар ничего пока не сообщил.

Golden Boy Promotions была основана ещё в 2002 году. Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе. Компания является одной из самых известных не только в США, но и во многих других странах мира.

Ранее де ла Хойя рассказал о примирении с президентом промоушена UFC Даной Уайтом, признавшись, что всегда открыт для сотрудничества с ним.

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