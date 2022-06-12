Оскар де ла Хойя принял решение о продаже своей промоутерской компании

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя принял решение продать свою промоутерскую компанию Golden Boy Promotions. Об этом он рассказал в своих социальных сетях, разместив соответствующий пост. О причине такого решения Оскар ничего пока не сообщил.



Golden Boy Promotions была основана ещё в 2002 году. Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе. Компания является одной из самых известных не только в США, но и во многих других странах мира.

Ранее де ла Хойя рассказал о примирении с президентом промоушена UFC Даной Уайтом, признавшись, что всегда открыт для сотрудничества с ним.

Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса: