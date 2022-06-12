Майкл Чендлер назвал любимого бойца в UFC среди женщин

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер прокомментировал решение польской спортсменки Йоанны Енджейчик завершить карьеру, признавшись, что она была его любимым бойцом среди женщин в UFC.
«Какая же карьера у Йоанны. Она была моим любимым бойцом среди женщин с тех пор, как ворвалась на сцену UFC. Когда она была на пике, я действительно думал, что она была самой эффектной ударницей на планете. Спасибо тебе, Йоанна. Смешанные единоборства стали лучше благодаря тебе», — написал Чендлер в своих соцсетях.
Напомним, последний бой Енджейчик провела в ночь с 11 на 12 июня мск, в Сингапуре на турнире UFC 275, где встречалась с китайской спортсменкой Вейли Чжан. Победу в этом противостоянии одержала китаянка. На третьей минуте второго раунда Енджейчик проиграла нокаутом. После боя Йоанна призналась, что намерена завершить карьеру.
- 12 июня 2022
-
18:05
-
17:48
-
16:51
-
15:28
-
15:00
-
14:08
-
13:34
-
13:17
-
13:00
-
12:25
-
12:18
-
12:07
-
11:44
-
11:14
-
11:05
-
10:57
-
10:53
-
10:47
-
10:37
-
10:30
-
10:23
-
10:05
-
09:34
-
09:22
-
08:50
-
08:45
-
08:39
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:09
-
07:40
-
07:35
-
07:26
-
07:15