Майкл Чендлер назвал любимого бойца в UFC среди женщин

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер прокомментировал решение польской спортсменки Йоанны Енджейчик завершить карьеру, признавшись, что она была его любимым бойцом среди женщин в UFC.

«Какая же карьера у Йоанны. Она была моим любимым бойцом среди женщин с тех пор, как ворвалась на сцену UFC. Когда она была на пике, я действительно думал, что она была самой эффектной ударницей на планете. Спасибо тебе, Йоанна. Смешанные единоборства стали лучше благодаря тебе», — написал Чендлер в своих соцсетях.



Напомним, последний бой Енджейчик провела в ночь с 11 на 12 июня мск, в Сингапуре на турнире UFC 275, где встречалась с китайской спортсменкой Вейли Чжан. Победу в этом противостоянии одержала китаянка. На третьей минуте второго раунда Енджейчик проиграла нокаутом. После боя Йоанна призналась, что намерена завершить карьеру.

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