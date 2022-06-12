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Генри Сехудо поздравил Йоанну Енджейчик с завершением карьеры

Генри Сехудо поздравил Йоанну Енджейчик с завершением карьеры
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо поздравил экс-чемпионку женского минимального веса (до 52 кг) польку Йоанну Енджейчик с завершением карьеры.

Напомним, на прошедшем турнире UFC 275 в Сингапуре Енджейчик досрочно уступила китаянке Вейли Чжан, после чего объявила об уходе из спорта.

«Поздравляю с выходом на пенсию, Йоанна Енджейчик, ты вдохновила множество людей по всему миру. Спасибо за годы захватывающих боёв и за то, что завлекала нас своей страстью к спорту. Желаю тебе удачи в будущих начинаниях. Йоанна – чемпион», – написал Сехудо в социальных сетях.

На счету Енджейчик в UFC 15 боёв, в которых она одержала 10 побед и потерпела пять поражений.

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