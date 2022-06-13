Енджейчик — о решении завершить карьеру: пришло время насладиться жизнью

Боец UFC Йоанна Енджейчик высказалась о решении завершить карьеру после поражения в поединке с Вейли Чжан.



«Я уже думала об этом раньше. Может быть, я бы завершила карьеру раньше, если бы произошло что-то подобное. Я в этом бизнесе уже 19 лет. Пришло время насладиться жизнью. У меня не было времени, чтобы оценить, какое наследие я оставила в смешанных единоборствах. Я всегда была предана делу. Сейчас же я могу провести время со своей семьёй. Я много путешествовала, бывала в Таиланде, в Нидерландах и в США.



Что дальше? Я солдат армии UFC, я всегда так говорила. Сейчас я возьму отпуск, но буду в дальнейшем посещать мероприятия в Европе. Попробую стать менеджером. Что до карьеры в смешанных единоборствах, то я бы хотела, чтобы меня запомнили, как одну из лучших. Я купила пару лет назад себе крутую квартиру. Но я там ни разу не была! Сейчас я смогу отдохнуть», — приводит слова Енджейчик MMAFighting.