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«Первый раунд». Йоанна Енджейчик дала категоричный прогноз на бой Эспарза — Чжан

«Первый раунд». Йоанна Енджейчик дала категоричный прогноз на бой Эспарза — Чжан
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Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) полька Йоанна Енджейчик поделилась прогнозом на возможный титульный поединок между американкой Карлой Эспарзой и китаянкой Вейли Чжан.

Напомним, на минувших выходных в Сингапуре, на турнире UFC 275, Чжан нокаутировала Енджейчик в реванше и вышла на претендентскую позицию.

«Вейли Чжан в первом раунде. Она безумно сильна. Да, первый раунд. Она по-настоящему удивила меня своей силой в партере. Нас ждёт интересный бой, но я твёрдо уверена в том, что Вейли станет чемпионом», – сказала Енджейчик на послематчевой пресс-конференции.

После поражения Йоанна объявила о завершении карьеры. На счету Енджейчик в UFC 15 боёв, в которых она одержала 10 побед и потерпела пять поражений.

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