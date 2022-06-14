Пётр Ян — о поединке с Верой: может быть, он не ожидал, что мы согласимся?

Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян рассказал о ситуации с потенциальным боем с пятым номером рейтинга дивизиона Марлоном Верой.



«Вера сам бросил вызов, но когда мы дали согласие, он начал говорить, что имел ввиду бой на август. Август или 10 сентября, месяц разницы, чтобы подраться с первым номером рейтинга. Если ты реально говоришь об этом и хочешь бой, но потом выбираешь соперника, не знаю. Может быть, он не ожидал, что мы согласимся. Все возможно», — сказал Пётр Ян в интервью редактору отдела «Бокс/ММА» Игорю Брагину.



Эквадорский боец первым обозначил притязания на бой с россиянином во время перепалки в социальных сетях с Суна Ядуна.



«В следующем бою я расправлюсь с Яном, а затем доберусь до тебя», — написал тогда Вера.

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