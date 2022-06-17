Енджейчик обратилась к Магомедшарипову, завершившему карьеру
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Боец UFC Йоанна Енджейчик высказалась о решении россиянина Забита Магомедшарипова завершить карьеру.
«Поправляйся скорее! Будь счастлив и здоров, Забит», — написала польская спортсменка в своих социальных сетях.
Напомним, ранее Забит подтвердил, что завершает карьеру в ММА.
Забиту Магомедшарипову 31 год. За карьеру в UFC он провёл шесть боёв и одержал шесть побед. Забит дебютировал в сильнейшей лиге мира в сентябре 2017 года на турнире UFC Fight Night 115 в Нидерландах, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Майка Сантьяго. В своём последнем бою на турнире на UFC Fight Night 163 в Москве он по итогам трёх раундов победил рейтингового американца Келвина Каттара единогласным решением.
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