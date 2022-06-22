Магомед Анкалаев: стану чемпионом UFC к концу 2022 года
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский боец Магомед Анкалаев высказался в социальных сетях о своих перспективах на оставшийся год. По мнению спортсмена, у него есть шанс стать чемпионом организации.
«Иншаллах, я стану чемпионом к концу 2022 года», – написал боец.
Напомним, 12 июня на турнире UFC 275 в Сингапуре чешский нокаутёр Иржи Прохазка удушающим приёмом в пятом раунде победил бразильского ветерана Гловера Тейшейру и стал новым обладателем титула.
Анкалаев же в своём последнем бою на UFC Fight Night 203 в марте единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. 31 июля в Далласе (США) россиянин встретится с американским ветераном Энтони Смитом, поединок станет частью турнира UFC 277.
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