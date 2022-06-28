Рахмонов поднялся в топ-10, Конор опустился на 4 строчки. Обновлённые рейтинги UFC

Пресс-служба UFC на официальном сайте соревнований опубликовала новые рейтинги каждой из весовых категорий после прошедшего в минувшие выходные турнира UFC Вегас 57.

Так, 27-летний казахстанский боец Шавкат Рахмонов, одержавший досрочную победу над американцем Нилом Магни, поднялся сразу на пять строчек вверх в полусреднем весе и теперь занимает 10-е место рейтинга. Поляк Матеуш Гамрот, победивший единогласным решением судей в главном поединке вечера россиянина Армана Царукяна, также стремительно взлетел вверх на четыре позиции в лёгком дивизионе, а звёздный ирландский боец Конор Макгрегор, наоборот, опустился на четыре строчки вниз (12-е место).

26-летний российский боец Умар Нурмагомедов, представляющий легчайший дивизион, после победы над Нэйтоном Манессом впервые попал в рейтинг – он занял 15-е место.

Самые образованные бойцы UFC.