Рахмонов поднялся в топ-10, Конор опустился на 4 строчки. Обновлённые рейтинги UFC

Пресс-служба UFC на официальном сайте соревнований опубликовала новые рейтинги каждой из весовых категорий после прошедшего в минувшие выходные турнира UFC Вегас 57.
Так, 27-летний казахстанский боец Шавкат Рахмонов, одержавший досрочную победу над американцем Нилом Магни, поднялся сразу на пять строчек вверх в полусреднем весе и теперь занимает 10-е место рейтинга. Поляк Матеуш Гамрот, победивший единогласным решением судей в главном поединке вечера россиянина Армана Царукяна, также стремительно взлетел вверх на четыре позиции в лёгком дивизионе, а звёздный ирландский боец Конор Макгрегор, наоборот, опустился на четыре строчки вниз (12-е место).
26-летний российский боец Умар Нурмагомедов, представляющий легчайший дивизион, после победы над Нэйтоном Манессом впервые попал в рейтинг – он занял 15-е место.
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