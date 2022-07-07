Конор Макгрегор ответил на предложение Физиева потренироваться с ним

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор ответил на предложение легковеса Рафаэля Физиева потренироваться с ним в Таиланде.

Напомним, Физиев отреагировал на критику Макгрегора его фирменных уклонов от хай-киков, предложив ему посетить зал, в котором он занимается.

«Конор, я приглашаю тебя в наш зал, где мы покажем тебе, как правильно бить ногами и защищаться, чтобы ты перестал жить в мире фантазий, в котором, как ты считаешь, можно нанести рубящий удар в подобной ситуации», – написал Физиев в социальных сетях.

«Спасибо за предложение. Когда я буду в Таиланде, обязательно приду! Не проявляй неуважения, поскольку ты ещё ничего не добился в этом спорте. Удачи в предстоящем бою. «Мир фантазий» считает, что твоя манера так защищаться непреодолима. Но это совершенно не так. Привычки – это возможность для ловушек. Удачи», – ответил Макгрегор.