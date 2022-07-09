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Бывший менеджер Бигфута: Силва должен был закончить карьеру 8 нокаутов тому назад

Бывший менеджер Бигфута: Силва должен был закончить карьеру 8 нокаутов тому назад
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Алекс Дэвис, менеджер экс-претендента на титул чемпиона UFC бразильца Антониу «Бигфут» Силвы, высказал мнение, что его клиенту уже следовало завершить карьеру.

«Вы не можете защитить человека от него самого. Я сделал всё возможное. План состоял в том, чтобы он закончил карьеру восемь нокаутов назад. Он зарабатывал деньги. Но он всегда выходит с горячим сердцем и никогда не вспоминает о поражениях», — написал Дэвис в своих социальных сетях.

Недавно Силва проиграл техническим нокаутом россиянину Вячеславу Дацику. Их бой проходил в Москве в рамках турнира Hardcore Boxing. Ранее стало известно, что Силва проведёт бой ещё с одним известным российским бойцом — Александром Емельяненко.

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