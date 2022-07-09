Бывший менеджер Бигфута: Силва должен был закончить карьеру 8 нокаутов тому назад
Поделиться
Алекс Дэвис, менеджер экс-претендента на титул чемпиона UFC бразильца Антониу «Бигфут» Силвы, высказал мнение, что его клиенту уже следовало завершить карьеру.
«Вы не можете защитить человека от него самого. Я сделал всё возможное. План состоял в том, чтобы он закончил карьеру восемь нокаутов назад. Он зарабатывал деньги. Но он всегда выходит с горячим сердцем и никогда не вспоминает о поражениях», — написал Дэвис в своих социальных сетях.
Недавно Силва проиграл техническим нокаутом россиянину Вячеславу Дацику. Их бой проходил в Москве в рамках турнира Hardcore Boxing. Ранее стало известно, что Силва проведёт бой ещё с одним известным российским бойцом — Александром Емельяненко.
Комментарии
- 9 июля 2022
-
12:18
-
11:24
-
10:47
-
09:48
-
09:36
-
08:30
-
07:49
-
07:12
-
03:12
-
01:00
- 8 июля 2022
-
23:54
-
21:34
-
21:02
-
20:44
-
19:55
-
18:28
-
17:49
-
16:53
-
16:14
-
15:28
-
15:01
-
14:19
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
12:28
-
11:52
-
11:36
-
10:47
-
10:34
-
09:54
-
09:19
-
04:37
-
00:56
- 7 июля 2022
-
22:42
Партнерский контент