Брайан Ортега хочет провести реванш с Волкановски

Боец UFC Брайан Ортега выразил желание провести реванш с чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски.
«Я доставил ему больше всего проблем за всю его карьеру. Больше он ни разу не был в такой же опасности. Люди видели это. Я самый смертоносный противник для него. Я хочу подраться с ним снова и победить его. У меня есть всё необходимое, чтобы выиграть, если бой пойдёт по моему плану», — приводит слова Брайана Ортеги MMA Junkie.
В последнем поединке Волкановски встречался с Максом Холлоуэем. Напомним, Волкановски одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Это была их третья встреча за карьеру в UFC. Впервые бойцы встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, тогда победа единогласным решением судей досталась Александру. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, австралиец также оказался сильнее, но уже раздельным решением судей.
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