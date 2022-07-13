Исмаилов сделал заявление о переносе боя со Шлеменко

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал перенос поединка с соотечественником Александром Шлеменко на декабрь. Противостояние должно был пройти в августе в Екатеринбурге на турнире RCC 12. Перенос боя случился после того, как стало известно Магомед не успеет восстановиться после травмы колена.



«Я попросил перенести наше с Сашей противостояние, так как не буду в должной кондиции к августу. Хотя считал, что буду. Предупредил заранее, дабы не ставить никого в неудобное положение — ни лигу RCC, ни Сашу Шлеменко. А у него планы-то грандиозные, как оказалось. Он собрался подраться со мной, а после меня он почему-то думал, что через тридцать дней сможет доползти до другой клетки… Ну не знаю, слишком самоуверенно. Слишком самоуверенные шаги от Шлеменко», — сказал Исмаилов.



Несмотря на перенос боя с Исмаиловым, Шлеменко выступит в Екатеринбурге на RCC 12. Его соперник пока не назван, но будет объявлен в ближайшие сроки. Сразу после поединка в Екатеринбурге Александр сразится ещё раз, только уже в родном Омске.



«Как я понимаю, он подерётся теперь в августе, в сентябре. Но там не будет Магомеда Исмаилова, поэтому, возможно, он справится с такой задачей. Как провести два противостояния за два месяца? Я желаю ему удачи, надеюсь, что у него всё получится. Чтобы мы вернулись к нашему противостоянию и решили вопрос. Я предлагал ему сентябрь, но Саша, как патриот своей страны, Омска, собирается подраться в сентябре на двухсотлетие города, поэтому в сентябре мы не сможем. Это чуть-чуть затянется подольше. Наш бой уйдёт дальше сентября», — приводит слова Исмаилова пресс-служба RCC.

Исмаилов показал мощную ударную тренировку: