Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев планирует в этом году стать чемпионом UFC

Магомед Анкалаев планирует в этом году стать чемпионом UFC
Комментарии

Четвёртый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский боец Магомед Анкалаев считает, что он сможет стать чемпионом организации в этом году.

«Дана Уайт сказал в интервью, что наш бой с Энтони Смитом определит претендента на пояс, поэтому я настроен, я заряжен, я сделаю всё возможное, чтобы одержать победу. У нас есть план уже в этом году стать чемпионом. Если этот бой пройдёт хорошо и у меня не будет травм, я думаю, мне предоставят такую возможность», — приводит слова Анкалаева UFC Russia.

Анкалаев в своём последнем бою на UFC Fight Night 203 в марте единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. 31 июля в Далласе (США) россиянин встретится с американским ветераном Энтони Смитом, поединок станет частью турнира UFC 277.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022