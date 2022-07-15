Экс-чемпионка UFC Йоанна Енджейчик не исключила возвращение в ММА на один бой
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Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Йоанна Енджейчик, завершившая карьеру в ММА, рассказала, что может вернуться на один бой.
«Может быть, я могла бы вернуться, чтобы сразиться за титул чемпиона BMF среди женщин. Но сейчас я на пенсии. Я завершила карьеру, однако в будущем, возможно, буду драться за пояс.
А вообще я хочу остаться в UFC. Я с нетерпением жду встречи с Даной Уайтом, чтобы поговорить о моём будущем, о том, что я могла бы сделать для UFC и фанатов, потому что нет спорта без фанатов», — приводит слова Енджейчик MMA Fighting
Енджейчик объявила о завершении карьеры после того, как проиграла нокаутом китаянке Вейли Жанг на турнире UFC 275 в июне этого года.
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