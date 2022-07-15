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Флойд Мейвезер назвал сумму, за которую вернётся в бокс

Флойд Мейвезер назвал сумму, за которую вернётся в бокс
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, член Международного зала боксёрской славы Флойд Мейвезер рассказал о сумме, ради которой вернётся в бокс.

«Я по-прежнему самый обсуждаемый засранец в боксе, и я больше не собираюсь драться. Всё, что я делаю, можно сравнить с ограблением банка. Знаю, что мне будут продолжать платить. В этом году у меня ещё три выставочных поединка. И чтобы один из них стал профессиональным, речь идёт как минимум о двухстах миллионах долларов», — приводит слова Мейвезера издание MMA News со ссылкой на его выступление на канале FightHype.com в YouTube.

Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках:

Ранее Мейвезер предложил экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях, ирландцу Конору Макгрегору $ 157,9 млн за матч-реванш.

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