Фрэнки Эдгар назвал желаемого соперника для прощального боя – это бывший чемпион UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Фрэнки Эдгар назвал желаемого соперника для прощального поединка. Напомним, ранее менеджер бойца Али Абдель-Азиз сообщил, что он завершит карьеру на турнире UFC 281, который состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США).
«Я считаю, что это должен быть бой за наследие. Знаю, у него уже назначен бой, но кто знает, что может случиться… я думаю о Доминике Крузе. Он был чемпионом в легчайшем весе в то время, когда я владел титулом в лёгком. И мы всё ещё на виду. Думаю, это было бы интересно», – сказал Эдгар в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото.
В своём последнем бою на турнире UFC 268 в ноябре 2021 года Эдгар уступил нокаутом эквадорцу Марлону Вере.
Новость по темеСтало известно, когда Фрэнки Эдгар проведёт свой последний бой
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