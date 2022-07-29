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Сергей Павлович оказался легче Деррика Льюиса на 4,5 кг

Сергей Павлович оказался легче Деррика Льюиса на 4,5 кг
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В Далласе (Техас, США) проходит официальная церемония взвешивания турнира UFC 277. В рамках основного карда турнира российский спортсмен Сергей Павлович встретится с Дерриком Льюисом. По итогам взвешивания Павлович оказался легче Деррика Льюиса на 4,5 кг. Павлович показал на весах 115,44 кг, а Деррик Льюис — 119,97 кг

Льюис одержал за карьеру 26 побед и потерпел девять поражений, один бой был признан несостоявшимся. Ему принадлежит рекорд по количеству нокаутов в тяжёлом весе в UFC (13). В последний раз он выходил в октагон на турнире UFC 271, где нокаутом уступил Таю Туйвасе. Павлович одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Его победная серия составляет три поединка. 29-летний спортсмен является бывшим чемпионом Fight Nights Global.

UFC 277

Основной кард

Джулианна Пенья (чемпионка) — Аманда Нуньес (№ 1) — титульный бой в женском легчайшем весе
Брэндон Морено (№ 1) — Кай Кара-Франс (№ 2) — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе
Деррик Льюис (№ 5) — Сергей Павлович (№ 11) — тяжёлый вес
Александр Пантожа (№ 4) — Алекс Перес (№ 6) — наилегчайший вес
Магомед Анкалаев (№ 4) — Энтони Смит (№ 5) — полутяжёлый вес

Предварительный кард

Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес
Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжёлый вес
Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес
Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — лёгкий вес

Ранний предварительный кард

Рамиз Брахимай — Майкл Моралес — полусредний вес
Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес
Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — лёгкий вес
Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжёлый вес
Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.

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