Сергей Павлович оказался легче Деррика Льюиса на 4,5 кг

В Далласе (Техас, США) проходит официальная церемония взвешивания турнира UFC 277. В рамках основного карда турнира российский спортсмен Сергей Павлович встретится с Дерриком Льюисом. По итогам взвешивания Павлович оказался легче Деррика Льюиса на 4,5 кг. Павлович показал на весах 115,44 кг, а Деррик Льюис — 119,97 кг



Льюис одержал за карьеру 26 побед и потерпел девять поражений, один бой был признан несостоявшимся. Ему принадлежит рекорд по количеству нокаутов в тяжёлом весе в UFC (13). В последний раз он выходил в октагон на турнире UFC 271, где нокаутом уступил Таю Туйвасе. Павлович одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Его победная серия составляет три поединка. 29-летний спортсмен является бывшим чемпионом Fight Nights Global.



UFC 277



Основной кард



Джулианна Пенья (чемпионка) — Аманда Нуньес (№ 1) — титульный бой в женском легчайшем весе

Брэндон Морено (№ 1) — Кай Кара-Франс (№ 2) — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе

Деррик Льюис (№ 5) — Сергей Павлович (№ 11) — тяжёлый вес

Александр Пантожа (№ 4) — Алекс Перес (№ 6) — наилегчайший вес

Магомед Анкалаев (№ 4) — Энтони Смит (№ 5) — полутяжёлый вес



Предварительный кард



Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес

Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжёлый вес

Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес

Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — лёгкий вес



Ранний предварительный кард



Рамиз Брахимай — Майкл Моралес — полусредний вес

Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес

Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — лёгкий вес

Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжёлый вес

Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.