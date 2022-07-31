Олейник — о Льюисе: жирный получил по заслугам

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Алексей Олейник разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на поражение представителя США Деррика Льюиса, которое он потерпел в поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Противостояние проходило в ночь на 31 июля мск на турнире UFC 277.
«Жирный сегодня получил по заслугам», — написал Олейник.
Напомним, бой завершился победой Павловича техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Сергей одержал уже четвёртую подряд победу нокаутом. До этого были повержены Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм.
Ещё в одном бою главного карда россиянин Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом над американцем Энтони Смитом.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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