Павлович: увидел по глазам Льюиса, что он теряется

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался о победе, которую он одержал в поединке с американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC 277. Спортивное мероприятие состоялось в ночь с 30 на 31 июля мск.



«Когда нанёс ему урон, понял ли, что он теряется и нужно его добивать? Да, я увидел по его глазам, что он теряется. Надо было напор дать, довести дело до конца.



Было ли у тебя ощущение, что нужно действовать аккуратно, потому что он мог заманивать? Знаешь, если ты посмотришь мои бои, то [увидишь] у меня такой же стиль. Я не боюсь рубки», — сказал Павлович после боя.



Напомним, Павлович праздновал победу техническим нокаутом в первом раунде. Для Сергея это была уже четвёртая подряд победа нокаутом. До этого были повержены Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: