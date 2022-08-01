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Деррик Льюис получил фанатский бонус в биткоинах после боя с Павловичем

Деррик Льюис получил фанатский бонус в биткоинах после боя с Павловичем
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Американский боец UFC Деррик Льюис занял третье место в голосовании среди фанатов после боя с россиянином Сергеем Павловичем. Он получит приз в биткоинах на сумму $ 10,000.

‍Фанатский бонус в биткоинах по итогам турнира UFC 277.

1. $ 30,000 — Брендон Морено;
2. $ 20,000 — Аманда Нуньес;
3. $ 10,000 — Деррик Льюис.

Поединок Павловича и Льюиса завершился победой российского бойца техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Сергей одержал четвёртую победу нокаутом подряд. До этого были повержены такие бойцы, как Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о решении судьи Дэна Мираглиотта остановить бой с участием россиянина Сергея Павловича и американца Деррика Льюиса на турнире UFC 277 после падения Льюиса.

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