«Куда его бить? Свой боец». Дацик высказался о победе над Монсоном

42-летний российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о победе в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» над 51-летним американцем Джеффом Монсоном, имеющим российское гражданство.
«Впервые показалось, что я аккуратничал? Ну а чего беспределить, как ни как старше. Да и куда Монсона бить? Куда ни ударь… По ноге лоукик нельзя – там серп и молот, в правый бокс нельзя – там Че Гевара. Куда его бить? Свой боец», — сказал Дацик после боя.
Результаты турнира РЕН ТВ с главным боем Дацик — Монсон
Вячеслав Дацик (Россия, 6-2) – Джефф Монсон (Россия, 0-2) — победа Дацика единогласным решением судей.
Гаджи Автомат (Россия, 9-0) – Фернандо Родригес (Бразилия, 0-0) — победа Родригеса раздельным решением судей.
Святослав Коваленко (Россия, 8-3) – Саша Стоун (Россия, 3-0) — победа Коваленко удушающим приёмом.
Николай Чибисов (Россия, 5-2) – Андрей Ефимов (Россия, 11-10) — победа Чибисова единогласным решением судей.
Дацик ответил на вызов Монсона.
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