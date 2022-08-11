Анатолий Малыхин сразится за чемпионский пояс в ONE Championship 29 сентября

Российский боец промоушена ONE Championship и временный чемпион в тяжёлом весе Анатолий Малыхин (10-0) сразится с действующим обладателем титула, канадцем Аржаном Булларом (11-1), сообщает издание MMAJunkie.
Поединок состоится 29 сентября в Сингапуре и возглавит турнир ONE Championship 141. 34-летний Малыхин дебютировал в организации в марте 2021 года и за время выступления провёл три поединка, одержав во всех досрочные победы.
Для 36-летнего Аржана Буллара это третий поединок в ONE и первая защита титула, который он завоевал в мае 2021 года, нокаутировав во втором раунде американца Брэндона Веру. Также на счету канадца три боя в UFC, из которых в двух он одержал победу.
Ранее чемпион в тяжёлом весе UFC Фрэнсис Нганну высказался о лидере рейтинга pound-for-pound Камару Усмане.
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