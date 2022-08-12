Волкановски снова заявил о желании стать резервным бойцом на поединок Махачева

33-летний действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски изъявил желание стать запасным бойцом на случай вылета одного из спортсменов в бою за титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я хочу вернуться в октагон. Я на самом деле думаю, хотите верьте, хотите нет — я думаю, потому что я всё ещё тренируюсь, о том, что если им понадобится резервный боец, я буду парнем, который будет там… Я говорю им, что хочу быть там. Я хочу быть запасным. Я буду в хорошей форме и получу достаточно времени в лагере, чтобы оставаться в достаточно хорошей физической форме, и я это сделаю. Вот такой я парень.
Как я всегда говорю, я позабочусь о том, чтобы никто другой не смог отнять у меня эту возможность. Потому что, если кто-то другой пойдёт и сделает это, вы понимаете, что я имею в виду, тогда это ставит меня в тупик, и тогда мне придётся ждать ещё дольше. Мне это не нравится. Я счастлив оказаться там, и, если кто-то получит травму, или не наберет вес, или что-то еще, я воспользуюсь этим», — приводит слова Волкановски MMA Junkie.
Впервые Волкановски заявил о желании подраться с победителем титульного боя в лёгком весе сразу же после объявления поединка между Махачевым и Оливейрой – об этом он написал в социальных сетях 17 июля. Спустя десять дней Александр подтвердил своё желание в одном из интервью.
Напомним, бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры станет главным событием турнира UFC 280, который состоится в ночь на 23 октября в Абу-Даби.
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