«Это рецепт катастрофы». Дядя Фьюри сказал, что нужно изменить Джошуа в реванше с Усиком

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер британского чемпиона в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о реванше Александра Усика и Энтони Джошуа, который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.

«Я не из тех, кто следует за толпой. Меня всегда впечатлял Усик, я всегда знал, что этот парень крутой. Он талантлив, и он прирождённый боец. И это делает разницу. Вот почему он показывает класс. Этот парень способен боксировать даже во сне. Он был рождён для того, чтобы так драться.

Когда прозвенит гонг и Джошуа продемонстрирует изменения, то же сделает и Усик. Усик понимает, что будет. Джошуа сказал, что когда выходил на первый бой, то думал о том, как же ему победить. Он смотрел на это как на покорение горы, ведь парень напротив очень хорош. И это рецепт катастрофы. Если он будет думать о том, что ему нужно выступить идеально, то потерпит неудачу», – приводит слова Фьюри издание Sky Sports.