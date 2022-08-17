«Это рецепт катастрофы». Дядя Фьюри сказал, что нужно изменить Джошуа в реванше с Усиком

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер британского чемпиона в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о реванше Александра Усика и Энтони Джошуа, который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.
«Я не из тех, кто следует за толпой. Меня всегда впечатлял Усик, я всегда знал, что этот парень крутой. Он талантлив, и он прирождённый боец. И это делает разницу. Вот почему он показывает класс. Этот парень способен боксировать даже во сне. Он был рождён для того, чтобы так драться.
Когда прозвенит гонг и Джошуа продемонстрирует изменения, то же сделает и Усик. Усик понимает, что будет. Джошуа сказал, что когда выходил на первый бой, то думал о том, как же ему победить. Он смотрел на это как на покорение горы, ведь парень напротив очень хорош. И это рецепт катастрофы. Если он будет думать о том, что ему нужно выступить идеально, то потерпит неудачу», – приводит слова Фьюри издание Sky Sports.
- 17 августа 2022
-
01:18
-
01:09
-
00:48
-
00:47
-
00:36
- 16 августа 2022
-
23:55
-
23:36
-
23:15
-
23:00
-
21:59
-
21:45
-
21:17
-
20:57
-
20:25
-
20:11
-
19:58
-
19:09
-
18:46
-
18:30
-
17:29
-
17:28
-
16:32
-
15:27
-
14:31
-
13:59
-
13:23
-
12:26
-
11:27
-
10:14
-
09:33
-
09:02
-
05:54
-
01:10
-
00:35
-
00:27