Фото: Александр Усик предстал на пресс-конференции с Джошуа в образе казака
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (19-0, 13 KO), часто появляющийся на пресс-конференциях перед своими боями в эксцентричном виде, не подвёл поклонников и на этот раз.
Боец предстал на пресс-конференции, посвящённой его реваншу с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), в традиционном национальном костюме.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из нескольких боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.
Ранее украинский боксёр прибыл на медиадень с мягкой игрушкой по имени Лёлик.
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