Усик — о реванше с Джошуа: кто не соревнуется за что-то, тот не живёт

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик выступил с речью на финальной пресс-конференции, посвящённой его реваншу с британцем Энтони Джошуа.

«Я не впервые здесь, я уже третий раз в Саудовской Аравии, и мне кажется, что я ещё вернусь. Понимаю, это реванш и мы знаем друг друга. Но мне кажется, что это не будет второй поединок, это будет продолжение, 13-й раунд… сколько их ещё будет, бог знает.

У нас было достаточно времени, чтобы изучить друг друга, и в субботу будет очень хороший поединок. Мы рождены для того, чтобы соревноваться за жизнь, или за пояса, или просто за что-то. Кто этого не делает по жизни, тот не живёт. Вся наша жизнь — это соревнование за что-то, за кого-то. Вот мы и соревнуемся», — сказал боец.