Ломаченко пришёл поддержать Усика перед боем-реваншем с Джошуа. Видео
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко пришёл поддержать своего 35-летнего украинского соотечественника Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, в бою-реванше с экс-чемпионом мира американцем Энтони Джошуа.
Ломаченко удалось посетить раздевалку Усика, которому в тот момент тейпировали руки. Соответствующее видео Василий опубликовал в своём телеграм-канале.
Видео доступно в телеграм-канале Василия Ломаченко. Права на видео принадлежат DAZN.
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