Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 278

В ночь с 20 на 21 августа в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 278, в главном бою которого встречались чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс. Вскоре после окончания спортивного мероприятия в UFC назвали имена бойцов, которым достались денежные бонусы по его итогам. Все они получили по $ 50 тыс.



Лучшим боем вечера был признан поединок между бразильцем Пауло Костой и американцем Люком Рокхолдом (победа Косты единогласным решением судей). Бонусы за лучшее выступление вечера достались Леону Эдвардсу (победил Усмана нокаутом в пятом раунде, благодаря чему стал новым чемпионом в полусреднем весе), а также Виктору Альтамирано (победил Даниэля Ласерду техническим нокаутом в первом раунде).

Самые успешные братья в мире ММА: