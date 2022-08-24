Амир Хан: Джошуа проиграл реванш с Усиком в последних двух раундах

Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан высказался о поражении соотечественника, супертяжеловеса Энтони Джошуа, в реванше с украинцем Александром Усиком, который состоялся на минувших выходных в Саудовской Аравии.

«Я считал, что Джошуа даст бой и победит. Он смотрелся не лучшим образом в первом бою, так что я решил, что на этот раз новый тренер… очевидно, новый тренер выводит вас на максимум.

По правде сказать, вы могли увидеть, как после шести или семи раундов Джошуа начал замедляться, а Усик стал сильнее. Усик – небольшой парень, но он навесил на себя мышцы и доминировал в конце. Думаю, что Энтони проиграл бой в последних двух раундах», – приводит слова Хана Sky Sports.