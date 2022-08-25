Грузинский боец UFC Топурия проведёт поединок с Эдсоном Барбозой

В UFC подтвердили, что испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия проведёт поединок с бразильцем Эдсоном Барбозой.



Бой состоится в рамках турнира UFC Fight Night в ночь на 30 октября.



Топурия провёл свой последний бой в марте этого года с британским бойцом Джеем Хербертом на турнире UFC Fight Night 204, который состоялся в Лондоне. Илия одержал победу нокаутом во втором раунде. Всего у Топурии 12 поединков в смешанных единоборствах, и во всех он одержал победы.



Эдсон Барбоза на турнире UFC 272, который тоже состоялся в марте, проиграл Брайсу Митчеллу по решению судей. В 33 боях в смешанных единоборствах Барбоза потерпел 11 поражений.



Ранее Илия Топурия выражал заинтересованность в поединке с Мовсаром Евлоевым.