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Грузинский боец UFC Топурия проведёт поединок с Эдсоном Барбозой

Грузинский боец UFC Топурия проведёт поединок с Эдсоном Барбозой
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В UFC подтвердили, что испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия проведёт поединок с бразильцем Эдсоном Барбозой.

Бой состоится в рамках турнира UFC Fight Night в ночь на 30 октября.

Топурия провёл свой последний бой в марте этого года с британским бойцом Джеем Хербертом на турнире UFC Fight Night 204, который состоялся в Лондоне. Илия одержал победу нокаутом во втором раунде. Всего у Топурии 12 поединков в смешанных единоборствах, и во всех он одержал победы.

Эдсон Барбоза на турнире UFC 272, который тоже состоялся в марте, проиграл Брайсу Митчеллу по решению судей. В 33 боях в смешанных единоборствах Барбоза потерпел 11 поражений.

Ранее Илия Топурия выражал заинтересованность в поединке с Мовсаром Евлоевым.

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