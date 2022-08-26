Исмаилов высказался о том, помешает ли нокаут провести его бой со Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о перспективах своего поединка с Александром Шлеменко на фоне сегодняшнего поражения Шторма в бою с сербом Александром Иличем.
«Сегодня зарешали не навыки, а один пропущенный удар. И я счастлив, что это не был глухой нокаут. Я видел, как Саша встал, хоть и покачивался. Мы можем видеть потерянный взгляд, да, но можем видеть взгляд соображающего человека. И я видел этот взгляд. Он соображал, понимал, обращался к рефери, мол, рановато прервал поединок. Глухой нокаут мог повлиять на наше со Шлеменко противостояние, поскольку дольше было бы восстановление. Но это не был глухой нокаут.
Для меня лично Александр Шлеменко — легендарная личность в истории ММА. Для меня лично. Он выходил из более серьёзных положений. Исходя из того, что это был Шлеменко, я дал бы больше времени ему. Мы видели кучу поединков, когда он пропускал удар, был потерян, казалось, что всё уже. Но он вытаскивал такие поединки. Можно было дать больше времени и нам, чтобы мы могли убедиться, в порядке ли он», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
- 26 августа 2022
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