Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв. Видео

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF россиянин Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав подарок, полученный от главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.
«Хотел бы поделиться с вами своим подарком, мне подарили машину. Умар Кремлёв подарил. Хотел бы поблагодарить его за такой подарок — спасибо», — сказал Бетербиев.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел представителя США Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Артур отправил соперника в нокаут во втором раунде. Этот успех стал для российского боксёра уже 18-м в карьере. При этом Бетербиев ни разу не проигрывал.
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