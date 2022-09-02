Амир Хан: я бы побил Флойда Мейвезера, когда мы были в расцвете сил

Британский боксёр Амир Хан заявил, что победил бы Флойда Мейвезера-младшего, если бы поединок состоялся в то время, когда оба бойца находились в расцвете сил.
«Я бы побил Мейвезера, сто процентов. Я получу много ненависти за эти слова, но нужно верить в себя… Наш бой был бы похож на шахматы, я бы перебоксировал его», — приводит слова Хана boxingnews24.
Стоит отметить, за свою карьеру Хан неоднократно пытался устроить бой с Мейвезером, но достигнуть договорённости ни разу не удалось.
Амир Хан является бывшим чемпионом мира по версиям WBA (2009—2011) и IBF (2011) в первом полусреднем весе и серебряным призёром Олимпийских игр 2004 года.
45-летний Флойд Мейвезер проведёт 25 сентября выставочный боксёрский поединок с японским бойцом смешанных единоборств Микурой Асакурой.
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